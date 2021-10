[SPOILER] - Retrouvailles tendues entre Nadège/Stefano et Maxime/Valeriya

Le départ de Nadège et Stefano ne s'était pas fait en douceur. Suite à la trahison des Gris, Maxime/Valeriya, ils ont été éliminés. Mais l'abandon des Rouges, Sarah/Ahmed, déclenche automatiquement leur retour. A leur arrivée, le clan des "Désorganisés" leur offre un accueil chaleureux. Même les Gris tentent de se racheter auprès d'eux. "Depuis la première semaine on est en alliance avec Raphaël"… Des paroles qui ne passent pas pour Nadège/Stefano. Ils lui font la promesse droit dans les yeux : si un jour ils ont le pouvoir, Valeriya et lui seront les premiers éliminés. Spoiler de l'épisode 37 diffusé le Lundi 18 octobre sur TFX.