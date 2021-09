[SPOILER] - Sarah a du mal à faire confiance à Ahmed

Nos couples ont réintégré la villa après une dure expérience de survie. Pour cette nouvelle semaine, Elsa annonce le pilier : la confiance. Ce qui est sûr, c’est qu’elle n’est pas acquise pour tous les couples de la Bataille. Vivian/Eva et Nadège/Stéfano sont rassurés. Ils ont une confiance aveugle en leur couple. A contrario, Tiffany doute et demande constamment à Raphaël de la rassurer. Mais c’est pour les Rouges, Sarah et Ahmed, que ce pilier est un véritable point faible. Sarah est persuadée qu’elle sera trompée un jour ou l’autre… Spoiler de l'épisode 22 diffusé le Lundi 27 septembre 2021 sur TFX.