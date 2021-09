[SPOILER] - Sarah ne mâche pas ses mots, Mélanie en larmes

Mélanie est en larmes. Amoureuse plus que jamais de Romain, elle compte bien se battre “corps et âme” pour le défendre jusqu’au bout malgré l’avis de ses copines. Pour Sarah, il est clair que Romain n’est pas sincère avec Mélanie et que l’amour rend aveugle. Elle ne mâche pas ses mots et Mélanie fond en larmes. Sarah a -t-elle raison de se méfier de Romain ? Mélanie parviendra-t-elle à réconcilier ses amies et son amoureux ? Spoiler de l'épisode 05 diffusé le Jeudi 2 septembre 2021 sur TFX.