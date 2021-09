[SPOILER] - Tensions au petit-déjeuner : "Même pas ma claquette, je lui donne !"

En savoir plus sur Elsa Fayer

Gauthier et Anastasia, immunisés, sont confiants pour la suite et le font bien comprendre au clan adverse. Un comportement qui insupporte la “Bande organisée”. Les esprits s’échauffent et la Bataille des couples prend tout son sens au sein de la villa. Les Roses, Gauthier et Anastasia sont désormais l’équipe à abattre aux yeux du clan adverse. L’attitude de Gauthier exaspère Sarah Fraisou, qui constate qu’une mauvaise ambiance s’est installée dans la villa depuis leur arrivée. Mais ces derniers maintiennent leur position. Ils considèrent que la Bande organisée réagit de cette façon car ils se sentent en danger depuis leur arrivée. Spoiler de l'épisode 26 diffusé le Vendredi 1er octobre 2021 sur TFX.