[SPOILER] - Tiffany ne pardonne pas le comportement de Raphaël

Lors de la précédente épreuve pilier, Raphaël n’a pas supporté sa mauvaise performance. Sous l'énervement, il s’en est pris à Tiffany prétextant qu’elle était la cause de sa défaite. Elle a craqué juste après l’épreuve. La pression redescendue, Raphaël s’en veut et tente de se faire pardonner auprès d’elle. Sur le ton de l’humour, il ne réalise pas le mal qu’il lui a fait. Mais Tiffany n’en démord pas. Elle réalise qu’elle n’arrive plus à supporter ses sautes d’humeurs. Eddy et Anaïs comptent bien faire comprendre à Raphaël qu’il a dépassé les limites. Spoiler de l'épisode 28 diffusé le Mardi 05 octobre 2021 sur TFX.