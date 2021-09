[SPOILER] - Virginie et Nicolo prennent une grande décision pour leur avenir

Virginie et Nicolo se sont rencontrés sur le tournage de “La Villa des Coeurs Brisés” saison 5. Depuis, ils filent le parfait amour ou presque. Ils se sont lancés dans cette aventure de “La Bataille des Couples” pour se prouver qu’ils étaient bien faits l’un pour l’autre. Aujourd’hui, sûrs de l’amour et de leur complicité, Virginie et Nicolo se sentent prêts à avancer ensemble pour de bon. Prochaine étape : l'aménagement à Milan ? Spoiler de l'épisode 13 diffusé le Mardi 14 septembre 2021 sur TFX.