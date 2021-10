[SPOILER] - Vivian au pied du mur, Virginie furieuse

Lors de la précédente Table du Pouvoir, Vivian a menti à Ahmed pour tenter de nominer Anaïs/Eddy à la place des Roses, Gauthier/Anastasia. Il lui a fait croire que Virginie/Nicolo ont critiqué Sarah et Eva, et qu'il souhaite qu'ils quittent l'aventure. Vivian s'est perdu dans sa stratégie maladroite et doit maintenant trouver un échappatoire. Face aux autres couples, il demande des comptes aux Bleus, Virginie/Nicolo, concernant leurs prétendues critiques. Mais Vivian se fait rattraper par tous ses mensonges. Sans aucune preuve pour vérifier la véracité des propos des Bleus, les couples comprennent que Vivian a tenté de berner Ahmed. Eva est furieuse, Vivian perd toute crédibilité dans les stratégies... Spoiler de l'épisode 31 diffusé le Vendredi 08 octobre 2021 sur TFX.