[SPOILER] - Vivian fait son mea culpa, trop tard pour Eva ?

Eva et Vivian risquent leur place dans l’aventure à cause des agissements de ce dernier. Loin de faire l’unanimité dans la maison, on lui reproche d’avoir trahi ses vrais amis. Vivian s’est perdu à son propre jeu et Raphaël lui en veut beaucoup et il n’est pas le seul. Son couple est aussi sérieusement en danger. Eva et Vivian seront-ils éliminés lors de la prochaine cérémonie ? Leur couple tiendra-t-il le choc ? Spoiler de l'épisode 06 diffusé le Vendredi 03 septembre 2021 sur TFX.