SPOILER - Vivian joue double jeu, Raphaël balance une bombe

Depuis le début de l'aventure, Raphaël et Vivian ne sont pas dans la même alliance mais leur amitié de 10 ans les protège respectivement. Raphaël, le fin stratège, n'apprécie pas tellement de voir que son petit protégé veuille voler de ses propres ailes. Il sent bien que Vivian n'est pas très clair dans ses alliances et compte bien tout révéler au grand jour. Spoiler de l'épisode 42 diffusé le Lundi 25 octobre sur TFX.