Vivian veut éliminer Eddy/Anaïs, Maxime riposte

Maxime anticipe la Table du Pouvoir entre Gauthier/Anastasia et Tiffany/Raphaël. Il se concerte avec Vivian/Eva pour leur dévoiler son idée de stratégie. Pour ne pas qu'un membre de la "Bande organisée" ne sorte, il compte demander à Raphaël de le nominer. Vivian étant en alliance avec lui, Maxime est sûr qu'il ne votera pas contre lui et qu'un membre des "Désorganisés" sortira. Mais Eva/Vivian sont perplexes. Une fois de plus, c'est à eux de faire des concessions et de trahir les Désorganisés. Maxime lui fait la promesse qu'il veut avancer avec eux et Raphaël/Tiffany. Mais s'ils sauvent les Gris, ils seront évincés des Désorganisés, qui leur font confiance... Spoiler de l'épisode 39 diffusé le Mercredi 20 octobre sur TFX.