TRICHE - Vincent aide les blanches pendant l’épreuve !

Les couples ont du mal à résoudre les énigmes. Alizée et Maxime réussissent à passer cette étape mais les blanches restent bloquées. Elles demandent de l’aide à leurs amis violets. Mélanie et Vincent leur donnent la réponse et sont donc au coude à coude avec les gris… Extrait de l’émission La Bataille des Couples du mercredi 20 novembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Christophe Beaugrand