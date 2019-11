ZAPPING – Le meilleur de la semaine 11

Dans cette onzième semaine d’aventure, Wafa et Oliver quittent l’aventure… Les gris sont touchés par ce départ et décident d’invités les roses à leur mariage. Mélanie et Vincent fêtent leur 1 an relation au restaurant. Pour l’occasion, Vincent a écrit une lettre à sa moitié. Les habitants décident de se déguiser en Maxime pour lui remonter le moral. Les oranges chambrent les gris en s’installant dans leur chambre avant même leur élimination. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

