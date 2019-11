ZAPPING – Le meilleur de la semaine 12

Une grosse dispute éclate à la fin de l’épreuve. Alizée et Maxime reproche aux autres de ne pas jouer au mérite et regrette ce choix. Maxime ne pèse alors pas ses mots et vexe les autres couples. Lors d’un coaching de groupe, Alizée se livre comme elle ne l’a jamais fait… À l’issue de cette semaine, c’est Fanny et Nani qui quittent l’aventure. Tous les couples, même les gris, sont peinés par ce départ. La Bataille des Couples s’arrête ici pour elle, aux portes de la finale. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

