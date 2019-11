ZAPPING – Le meilleur de la semaine 13

Dans cette treizième et dernière semaine d’aventure, les esprits sont tendus à la villa… Les oranges ne digèrent toujours pas que les violets ont voté contre eux-mêmes lors de la cérémonie. Mélanie s’explique avec les oranges mais la situation dérape rapidement et le ton monte… Après l’épreuve une nouvelle dispute éclate. Cette fois-ci la dispute va trop loin, et Dylan, commet un geste impardonnable… Suite à ce geste, les oranges sont disqualifiés de l’aventure… Le dernier couple éliminé revient donc dans le jeu ! Fanny et Nani réintègrent l’aventure et ont une nouvelle chance de remporter La Bataille des Couples. Une grosse dispute éclate entre Mélanie et Vincent lors de la deuxième épreuve de la semaine. Vincent abandonne en pleine épreuve… Durant le dernier coaching, Nani demande Fanny en mariage ! Que va répondre la jeune femme ? Enfin, la dernière cérémonie arrive... C’est le moment pour Christophe d’annoncer le grand gagnant de la saison 2 de La Bataille des Couples.

