Films | 2017

Le film suit le parcours d'un jeune lycéen, Benjamin, qui se retrouve coincé dans une boucle temporelle le jour du bac. Chaque fois qu'il échoue à l'épreuve de mathématiques, il revit la journée encore et encore. Pour briser ce cycle, Benjamin devra affronter ses peurs, se confronter à ses camarades de classe et découvrir le véritable sens de l'amitié et de l'amour.