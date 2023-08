Films | 2017

Retrouvez Tom Cruise dans une aventure spectaculaire qui a fasciné de nombreuses générations à travers le monde : La Momie. Enterrée vivante, une princesse de l'ancienne Egypte qui a trahi sa lignée revient à la vie et va déverser sur notre monde des siècles de vengeance et de terreur. Des sables du Moyen-Orient aux pavés de Londres en passant par les ténébreux labyrinthes d'antiques tombeaux dérobés. La Momie nous transporte dans un monde envoûtant et terrifiant, peuplé de monstres et de divinités, revisitant ce mythe vieux comme le monde...