La Momie

En Mésopotamie, berceau de civilisation aujourd'hui appelée Irak, les insurgés s'acharnent sur les vestiges du passé. Nick Morton, éclaireur dans l'armée américaine, et son coéquipier Vail ont une longueur d'avance sur leur unité pour mettre la main sur certains objets d'arts et antiquités précieuses. Mais cette fois, ils sont dépassés par la situation… En effet, un sarcophage égyptien vient d'être découvert. Il renfermerait la sépulture de la princesse Ahmanet, qui fut l'unique héritière du trône d'Egypte. Le royaume du pharaon devait lui revenir de droit, mais le pharaon eut un fils et dès lors, cet enfant allait la priver de sa destinée. Jurant de se venger, elle choisit de s'allier à Seth, le dieu de la mort. Ils conclurent un pacte qui devait déchaîner les ténèbres… En châtiment de ses péchés, Ahmanet fut momifiée vivante il y a 5 000 ans et son corps, emmené loin d'Egypte… De nos jours, l'armée, accompagnée de l'archéologue Jenny Halsey, emporte le sarcophage à Londres. Mais désormais "libérée", la momie reprend vie et choisit Nick comme "élu"...