Comédie • Famille

Les Winslow forment une famille comme les autres. Carl, policier, et sa femme, Harriette, ont trois enfants : Eddie, Laura et Judy. Estelle, la mère de Carl, et Rachel, la soeur d'Harriette, habitent également avec eux. Mais leurs petites vies tranquilles sont bouleversées le jour où ils font la connaissance de leur voisin, Steve Urkel, un garçon surdoué mais très maladroit...