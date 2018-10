Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Jesta a dit OUI ! Ce week end à New York, Benoît a fait sa demande en mariage à celle qu'il aime depuis plus de deux ans ...

Le mariage de Jazz et Laurent à Cannes il y a quelques semaines, aurait-il donné des idées à Benoît ? En vacances à New York avec sa dulcinée, le gagnant de Koh Lanta : L'île au trésor a fait sa demande en mariage ce week-end. Très heureuse, Jesta a annoncé la nouvelle à ses abonnés sur les réseaux sociaux. "Je n'ai jamais vécu une journée aussi belle que celle d'hier. C'était tellement d'émotion ... On a pleuré, on était tellement heureux ! (...) Koh Lanta et TF1 ont changé notre vie !" se confie-t-elle sur Snapchat.

En 2016, Benoît remportait la 16ème édition de Koh-Lanta face à Jesta. Cet été, c'est ensemble qu'ils ont remporté le trophée du meilleur couple dans La Villa, La bataille des couples sur TMC. Après huit semaines de compétition, ils repartaient avec la somme de 35.000€ qui constitue un bel apport pour la maison qu'ils rêvent d'acheter ensemble. Tout au long de l'aventure, le couple n'a jamais douté de son amour et confiait être prêt à passer à l'étape suivante : mariage et bébé. "Maintenant, il va falloir organiser le mariage de toute urgence car nous aimerions nous marier en juin 2019," a écrit la future mariée en story de son compte Instagram. "Je ne réalise pas je crois (...) elle a dit OUI !" peut-on entendre dire Benoît.

Toutes nos félicitations aux futurs mariés aventuriers !