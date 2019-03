Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Coralie et Bastien sont en couple !

Pour Coralie, la nouvelle coeur brisé, il est temps de faire face à Lucie pour son premier coaching ? Sa problématique : “Je suis trop exigeante” ! Est-ce que Lucie saura trouver les clefs pour l’aider à la surmonter ? Coralie a toujours eu une préférence pour les métisses musclés mais dans la villa, elle reconnaît être attiré par Bastien. “Je m’intéresse vraiment à quelqu’un qui de base, ne me plaît pas physiquement. J’ai peur que ça me bloque”. “Je suis beaucoup attachée à lui,” confie Coralie à Lucie. Saura-t-elle avouer ses sentiments à Bastien ?









La problématique de Coralie ? Elle est trop exigeante ! Pour trouver l’amour, elle a dressé par le passé, une liste non exhaustive de tout ce qu’elle recherche chez un homme. Et la liste est longue … Si aucun des critères ne semble matcher avec Benoît, c’est pourtant de lui que Coralie est tombée sous le charme … Après plusieurs jours à se tourner autour, l’heure du bisou a sonné !





Julien et Alix : “La tentation au summum”





Julien est-il vraiment prêt à s’engager ? Depuis son arrivée dans la villa des coeurs brisés, il n’a cessé de craquer sur des jolies prétendantes. Si d’un côté, il semble avoir régler sa problématique avec Lucie, le coeur brisé continue de papillonner. Il a d’abord craqué pour Shushu qu’il a rattrapé juste avant son retour en France. Shushu qu’il a quitté pour Audrey, rencontrée à Punta Cana. Aujourd’hui, c’est Alix qui lui fait tourner la tête. Après avoir mis un terme à son début d’histoire avec Audrey, Julien a souhaité revoir Alix “son idéal féminin”. “Ma mère m’a toujours dit qu’il fallait deux choses pour tenir un homme : le sexe et la nourriture,” explique Alix. Julien croit avoir enfin trouvé sa femme parfaite ! “Vraiment tous les voyants sont au vert avec Alix,” se réjouit le coeur brisé.





Couple, jalousie et rapprochement dans l’épisode 71 de La Villa des coeurs brisés





Coralie et Bastien ont officialisé leur couple avec un bisou ! Une annonce qui ne plaît pas beaucoup à Virgil qui se demande ce que Bastien a de plus que lui ? Une guerre d’égo s’annonce ! Loana elle, se rapproche de plus en plus de Mehdi …