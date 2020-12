Antho et Anaïs, le bisou, enfin !

Tout le monde l’attend. Les cœurs brisés, nous, vous, tout le monde. Et enfin, il arrive. Ce soir, dans l’épisode 20, la Villa est témoin d’un événement historique : Antho et Anaïs s’embrassent enfin !

Oubliez vos fêtes de fin d’année, la famille, les amis, le Père Noël. L’événement du mois de décembre 2016, peut-être même de l’année tout entière, c’est ce soir sur NT1 : LE bisou échangé entre Antho et Anaïs !



Petit récap’ pour ceux qui auraient passé ces dernières semaines sur Mars. Depuis le début de l’aventure dans la Villa des Cœurs Brisés, le romantique et (trop ?) gentil Antho en pince pour Anaïs. La gagnante de Secret Story 7 n’est pour sa part pas du genre à accorder sa confiance facilement, la faute à un passé amoureux douloureux.



Mais avec le beau gosse des Princes de l’Amour, tout semble différent. Depuis le début de leur séjour en République dominicaine, , se cherchent, se taquinent et passent beaucoup de temps ensemble, sans pour autant franchir le cap décisif du bisou.



Jusqu’à ce soir ! A l’occasion d’une soirée festive à la Villa, Antho et Anaïs vont se poser à l’écart dans le jardin. C’est le moment choisi par le jeune homme pour se livrer et confier à Anaïs qu’il n’a « plus besoin d’aller en date ». Une phrase lourde de sens qui va toucher la belle Marseillaise en plein cœur. Un cœur brisé visiblement prêt à recoller ses morceaux les uns aux autres…



Rendez-vous ce soir, à 18h35 sur NT1, pour assister au grand moment !