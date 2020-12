Aurélie Preston évoque la mort de son père qu'elle n'a jamais vu

Dans l’épisode 74 de La villa des cœurs brisés, Aurélie Preston est revenue sur son passé et n’a pu contenir ses larmes.

Du haut de ses 25 ans Aurélie Preston traîne derrière elle un passé douloureux. Très jeune, elle a été abandonnée par ses deux parents. C’est sa grand-mère, du côté maternelle, qui a pris le relais et l’a élevée pendant toute son enfance. Coachée du jour, Aurélie n’a pas d’autre choix que de raconter son histoire à Lucie, la love coach. La jolie blonde explique alors ne jamais avoir vu son père. Si elle avait tenté de renouer contact avec lui, les deux concernés n’ont jamais trop su quoi se dire. Un coup dur pour Aurélie, qui a appris son décès quelques semaines seulement avant d’intégrer la villa.

Aujourd’hui, son passé l’empêche d’avancer. C’est également à cause de cela qu’elle n’est jamais réellement tombée amoureuse d’un homme. Désormais, elle souhaite que cela chance. "J’ai vraiment besoin de me construire, je le ressens vraiment en ce moment. Pour ma prochaine relation, si je tombe sur un malade, je me relèverai pas. Je suis à bout." confie-t-elle.

Aurélie est entrée dans la villa avec la problématique suivante : je suis traumatisée par les hommes. Une problématique dont elle ne pourra pas guérir tant qu’elle n’aura pas réglé , comme lui explique Lucie. Ce qu’Aurélie approuve : "Je prends conscience que si je ne m’aime pas, je ne pourrais jamais aimer personne d’autre. Vu mon passé et vu d‘où je viens je devrais être fière de moi et m’aimer. Je ne comprends pas pourquoi je m’aime pas."

