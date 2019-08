AVANT-PREMIÈRE - La bataille des couples, saison 2 : Le premier épisode disponible sur MYTF1

A quelques jours du lancement de la nouvelle saison de “La Bataille des couples” sur TFX, découvrez en exclusivité le premier épisode grâce à MYTF1 Premium.

Avant-première

Lundi 26 août prochain, TF1 diffusera la nouvelle saison de La bataille des couples. Si vous êtes un abonné SFR, Orange, Bouygues, Numericable ou encore Free, découvrez le premier épisode inédit sans plus attendre et ce, pour une durée de 7 jours ! L'épisode est également disponible sur MYTF1.

Quel couple remportera la compétition ?

La bataille des couples est de retour pour une seconde édition avec 10 nouveaux couples célèbres de télé-réalité. Ces derniers vont s'affronter lors d'une compétition unique où la force de leur couple va être testée. Ils défieront les piliers de l’amour et s’affronteront au cours d’épreuves toujours plus impressionnantes qui nécessitent la force, la rapidité, le mental mais surtout la complicité ! Dans cette aventure, ils iront au bout d’eux-mêmes et sortiront bouleversés à tout jamais. Entre compétition acharnée, alliances, stratégies, amour et trahison quel couple triomphera et sera sacré meilleur couple de l’année 2019 ? Qu’ils soient ensemble depuis peu ou depuis des années, ils sont tous persuadés que leurs sentiments sont solides et leur amour plus fort que tout ! Ils ont tous le même objectif : devenir le couple de l’année et remporter jusqu’à 60 000 euros.

Au casting

Mélanie et Vincent (La Villa Des Cœurs Brisés 4)

Fidji et Dylan (Les Princes de l’Amour 6)

Cloé et Virgil (La Villa Des Cœurs Brisés 4)

Wafa et Oliver (Koh Lanta Vietnam)

Fanny et Nani (La Villa Des Cœurs Brisés 3)

Olivia et Alexandre (Influenceurs)

Alizée et Maxime (Pékin Express 11)

Julia et Bastien (Les Marseillais 7 et La Villa Des Cœurs Brisés 4)

Inès et Oussama (10 Couples Parfaits 2 et Pékin express 11)

Antho et Emma (La Villa des Cœurs Brisés 2 et 10 Couples Parfaits 3)

Quel couple ressortira plus fort de cette aventure ?

Qui verra son amour se consumer sous le soleil tropical ?

Ils s’aiment mais est ce que ce sera suffisant ?

La bataille des couples - Lundi 26 août à 18h25 sur TFX