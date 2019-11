AVANT-PREMIÈRE - La Villa des Cœurs Brisés 5 : Direction Cancùn au Mexique !

Avant le lancement de la saison inédite de “La villa des cœurs brisés” sur TFX, découvrez la rencontre des cœurs brisés à l’aéroport.

Nathanya est la première arrivée à l’aéroport. Elle accueille Julie que l’on a pu découvrir dans la dernière saison de 10 couples parfaits sur TFX. Première découverte : la destination. Alors, Shanghai ou Mexico ? Alors que Nathanya est un peu stressée à l’idée de découvrir les autres coeurs brisés, Sarah Fraisou et ses kilos de bagages font une entrée fracassante !

"Go chercher la femme de ma vie"

Dans un autre aéroport, c’est au tour de Thomas et Antoine de faire connaissance. Une bonne poignée de main pour bien commencer l’aventure ! Ils ne seront pas les seuls garçons à embarquer direction le Mexique puisque Vincent Queijo est sur le point de faire son entrée. Accompagné jusqu’au bout par son ami Raphaël Pépin, désormais amoureux, il est plein d’espoir : “Je reviens avec la prunelle de mes yeux”. “Tu dis à Lucie que ses coachings m’ont servi parce que maintenant je suis devenu un homme. J’ai une maison avec ma femme et voilà,” confie avec fierté Raphaël. Il est maintenant temps pour les deux amis de se dire au revoir. Vincent a rejoint Antoine et Thomas. Ensemble, ils accueillent Jonathan et Thyla, le couple en crise de cette nouvelle saison des coeurs brisés. “On dirait qu’il y a un malaise mais vous êtes mignons tous les deux”. D’entrée de jeu, Thomas met les pieds dans le plat. En même temps, il a visé dans le mille.

Un casting inédit

Les coeurs brisés reçoivent un premier message de Lucie : “Bienvenue à bord !”. Cette année, la love coach annonce qu’elle a décidé d’accueillir “des personnes qui méritent largement d’être connues”. Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Les filles sont perplexes... Au loin, elles voient arriver “un bail de Paris Hilton”. Bienvenue à Cassandra et Rym ! Ayoub et Simo rejoignent la team garçons. Toute la bande des coeurs brisés est fin prête pour s’envoler direction Cancùn… Bienvenidos a Mexico ! Chacun de leurs côtés, les deux équipes vont découvrir le casting au complet. Vont-ils retrouver leur pire cauchemar ? Auront-ils déjà un coup de coeur ? La réponse en images.

La villa des coeurs brisés, saison 5 - Dès lundi 25 novembre à 18h sur TFX