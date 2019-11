AVANT PREMIÈRE - La Villa des Coeurs Brisés : Le premier épisode disponible grâce à MYTF1 Premium

La saison inédite de “La villa des coeurs brisés” débarque le lundi 25 novembre sur TFX. Découvrez en exclusivité MYTF1, le tout premier épisode.

La saison 5 de La Villa des Coeurs Brisés arrive le lundi 25 novembre prochain sur TFX. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode.

La nouvelle saison de La Villa des Coeurs Brisés commence maintenant dans un décor paradisiaque au Mexique. Tout est réuni pour que l'amour triomphe une fois de plus. Sarah, Ayoub, Cassandra et Nathanya sont les premiers à découvrir l'incroyable villa dans laquelle ils vont séjourner pendant quelques semaines. "Un bel endroit pour se remettre en question et avancer," confie Nathanya. Shanna, Rym, Thomas et Antoine les rejoignent rapidement. Les retrouvailles entre amis sont chaleureuses mais pour certains, c'est d'ores et déjà la guerre. Lorsque Julie refuse de dire "Bonjour" à son ex Antoine, elle déclare : "J'ai plus de respect pour toi". Que s'est-il passé entre les deux ex de 10 Couples Parfaits 3 ? Antoine a dragué Nathanya sur les réseaux sociaux avant l'aventure. Les problèmes commencent déjà...

Lucie arrive à la villa pour accueillir officiellement les cœurs brisés. "Je vais vous guider tout au long de l'aventure sur ce chemin que vous allez affronter seul," explique la love coach. Mais attention à ceux qui ne prendraient pas cette aventure à cœur... "Ici, on ne triche pas". Cette année, Lucie se réserve le droit d'offrir un billet retour direction la France aux cœurs brisés qui ne s'investiraient pas. Il est temps maintenant de découvrir les histoires de Thyla, Jonathan, Julie, Ayoub, Cassandra, Thomas et Shanna... Que se cache-t-il derrière leur personnalité médiatique ? A vous de le découvrir...

