Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Bastien “pose une option” sur Coralie

Coralie a les yeux qui pétillent quand elle regarde Bastien ! Les coeurs brisés ne sont pas dupes …A l’annonce d’une prochaine soirée tentation, la question se pose : Bastien va-t-il tenter de séduire d’autres prétendantes ? “Je ne suis pas en couple,” annonce le jeune homme.

“Matthieu et moi, on s’est mariés”

Jelena et Matthieu se marient à la républicaine. La jeune femme lui offre un bracelet signe de leur engagement sous fond de confiance, d’amour et de fidélité. “Ça me fait vraiment plaisir et ça me donne envie d’avancer encore avec elle. Je suis trop bien,” savoure Matthieu.







Virgil rôde la nuit …

Dylan arrive dans la cuisine avec “un petit panier à bombes”. Dans la nuit, vers 3h du matin, il a vu Virgil sortir de la chambre de Cloé … Coup de tonnerre ! Virgil s’est pris un râteau cette nuit en essayant de rejoindre le lit de Cloé. “Elle me manquait,” avoue Virgil tout en balançant à son ex : “Tu vas le regretter plus tard !”







“Benja” séduit de plus en plus Mélanie (ou pas)

Sarah et Mélanie sont de retour de leur date de rêve. Cette dernière a décidé de continuer à faire croire à son début d’idylle avec Benjamin alias “Benja”. Elle veut même le faire venir à la villa ! En tout cas, c’est ce qu’elle cherche à leur faire croire. Dylan et Julien ont un vrai “discours de jaloux”. “Je commence sérieusement à me poser des questions,” confie Mélanie. “Dylan est dégoûté. Il a la haine !” s’amuse Sarah. Le plan des deux filles fonctionne à merveille jusqu’à maintenant …



Bastien se libère avec Lucie

Le coaching de Bastien, c’est maintenant. Le coeur brisé était parti prématurément de l’aventure, ne parvenant pas à s’ouvrir à Lucie. Cette fois, il se sent prêt ! Sa plus grosse problématique ? Il culpabilise d’être heureux alors que sa maman ne l’est pas. L’exercice du jour : Écrire sur des pierres, tous les mots qui symbolisent ce qu’il empêche aujourd’hui d'accéder au bonheur. “Avec toute la force, la rage, et l’envie d’être heureux, tu jetteras ces pierres dans le vide,” lui propose Lucie. Un coaching très fort en émotion …







Dans le prochain épisode





La villa des coeurs brisés - Du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et suivez toute l'actualité de vos programmes préférés sur MYTF1.