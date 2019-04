Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

C’est officiel : le casting de la saison 2 de La Bataille des Couples est parti en tournage ! Parmi les candidats, vous reconnaîtrez sans aucun doute, le couple Virgil et Cloé naît sous vos yeux dans La Villa des coeurs brisés. Mélanie est elle aussi du voyage, aux côtés de son petit-ami Vincent, qu’elle nous présentait en exclusivité il y a quelques jours. Fidji, son ancienne meilleure amie, fait équipe avec Dylan. Ce dernier qui avait pour problématique “L’amour est le dernier de mes soucis” semble avoir changé d’avis. Enfin, Bastien qui était revenu en fin de saison 4 dans la villa, compte bien relever ce nouveau défi aux côtés de sa jolie Julia. Fanny elle, avait participé à la troisième édition de La Villa des Coeurs Brisés. Une saison riche en émotions pour la jeune femme puisqu’elle avait trouvé l’amour en la personne de Nani. C’est main dans la main, qu’elles se lancent dans ce nouveau challenge. De leurs côtés, Maxime et Alyzée comptent bien montrer de quoi ils sont capables, tout comme notre couple d’influenceurs, Alex et Olivia. Enfin, Inès, candidate de la saison 2 des 10 Couples Parfaits, et son petit-ami Oussama, mais aussi Wafa et Oliver, complètent le casting.

Alors qui succédera au couple vainqueur de la saison dernière, Jesta et Benoit ? Les paris sont lancés !

Restez connecté sur MYTF1 pour suivre toute l’actualité de la saison 2 de La Bataille des Couples, bientôt sur TFX.