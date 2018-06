Par Marine Madelmond | Ecrit pour TFX |

« La Villa, la Bataille des couples » débarque dès le 16 juillet prochain sur TFX. Pour l’occasion, découvrez dès à présent le portrait des huit couples en compétition. C’est au tour de Vincent Shogun et de la belle Virginie !

Vincent Shogun n’est plus un cœur à prendre. L’éternel célibataire semble avoir trouvé la perle rare. Et l’heureuse élue n’est autre qu’une certaine Virginie. Les tourtereaux se sont rencontrés lors du tournage de « La Villa des Cœurs Brisés ». Depuis, ils semblent ne plus vouloir se quitter !

C’est désormais une nouvelle aventure qu’ils s’apprêtent à vivre ensemble. Durant plusieurs semaines, ils auront à cœur de gagner toutes les épreuves afin d’éviter l’élimination. Mais attention, la bataille sera rude entre les couples ! Vincent Shogun et Virginie sont-ils prêts à affronter les autres ? « En terme de condition physique, ce n’est pas trop ça. », assure Vincent Shogun. Mais qu’importe, les amoureux semblent avoir d’autres atouts…

S’ils remportent la cagnotte mise en jeu, Vincent Shogun et Virginie espèrent organiser le tour du monde de leurs rêves ! Arriveront-ils à rester dans l’aventure ? Réponse bientôt…