Par Marine Madelmond | Ecrit pour TFX |

Steven a toujours été « un coureur de jupons, dragueur, célibataire ». Mais le candidat de téléréalité semble avoir tourné la page. Steven est désormais en couple depuis plus d’un an avec Cassandra. Ensemble, les amoureux comptent bien mettre toutes les chances de leur côté pour vaincre les sept autres couples en compétition dans « La Villa, la bataille des couples ». Et pour cela, ils useront de stratagèmes afin d’éviter l’élimination… Pas très sportive, Cassandra compte d’ailleurs sur son amoureux pour les épreuves sportives.

S’ils remportent la cagnotte mise en jeu dans l’émission, Cassandra et Steven espèrent faire l’acquisition d’un bien immobilier. L’occasion pour le couple de s’installer ensemble pour de bon !

Pour rappel, durant la compétition entre les huit couples, diverses épreuves seront proposées. Dès le début de l’émission, les 16 candidats auront chacun 10 bracelets. Ils devront les garder le plus longtemps possible au risque d’être éliminés. Chaque vendredi, une cérémonie sera orchestrée par Christophe Beaugrand pour départager les perdants de la semaine. Les couples seront également coachés par Lucie Mariotti, la love coach. Elle leur donnera de précieux conseils pour vivre au mieux leur idylle malgré la compétition.