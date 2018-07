Par Léa Ouzan | Ecrit pour TFX |

Dans la Bataille des couples, les duos s'affrontent à travers une compétition acharnée. Confrontés à de grandes difficultés, ils doivent faire preuve de force et de courage. Tous ont dû relever des épreuves physiques et élaborer des stratégies pour ne pas se faire éliminer par les autres candidats. Et, à en croire les premières images, certains n'ont pas hésité à trahir leurs alliés pour aller le plus loin possible dans le jeu.

Alors que l'émission vient de démarrer, les premières affinités se créées au sein du programme. Si certains couples se rencontrent pour la première fois, d'autres se connaissent déjà. En effet, ils ont participé à des aventures similaires. Ainsi, Antonin et Manue se sont déjà liées d'amitié avec Beverly e Vivian pendant la Villa des cœurs brisés. Très proches, ils ont décidé de sceller un pacte qui les unira tout au long du jeu. Ils se promettent de ne pas se nominer au cours de l'aventure. Une promesse qu'ils devront tenir coûte que coûte. Au sein de la villa, d'autres couples se sont déjà rapprochés. En effet, Jazz et Laurent s'entendent très bien avec Hillary et Sébastien. Les premiers clans se dessinent au sein de la villa. Les prochaines épisodes devraient réserver de nombreuses surprises...