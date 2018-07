Par Katia Rimbert | Ecrit pour TFX |

On vous met au défi de ne pas rire en (re)voyant cette séquence. Dans "La Villa : La Bataille des Couples", Beverly et Vivian sont parfois… Incontrôlables ! Ils l’ont une nouvelle fois prouvé en imitant Hillary et Sébastien devant tous les autres couples.

Vous n’avez jamais vu Hillary et Sébastien comme ça ! Depuis le début de l’aventure, Beverly et Vivian font le show. Fidèles à eux-mêmes, le couple met l’ambiance dans la villa et n’hésite pas à se tourner en ridicule pour faire rire la galerie. Après avoir imité les gestes de Jazz et Laurent pendant l’exercice de complicité que leur avait donné Lucie, ils ont proposé un "spectacle" à leurs colocataires.

Attention les yeux ! Le binôme a imité l’un des couples de la villa : Hillary et Sébastien. La jolie Marseillaise s’est grimée en "princesse Hillary" avec une robe rose, un diadème et des lunettes de soleil. De son côté, Vivian s’est glissé dans la peau du jeune homme en prenant l’accent américain. À eux deux, ils ont fait mourir de rire leurs camarades !

Mais attention, tout cela n’était pas uniquement fait pour mettre l’ambiance. En réalité, c’était stratégique. Le couple, qui s’est rencontré dans La Villa des Cœurs Brisés, voulait avant tout se rapprocher d’Hillary et Sébastien pour éviter d’être nominé lors de la Cérémonie des Bracelets. Une idée de Beverly qui a fonctionné puisque le duo adoré l’imitation. Alors, est-ce que ce stratagème permettra à Beverly et Vivian d’échapper à la nomination cette semaine ? Vous aurez la réponse très bientôt.