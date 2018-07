Par Katia Rimbert | Ecrit pour TFX |

Nouvelle semaine, nouvelle épreuve Pilier! Cette fois-ci, les couples devaient aller jusqu’au bout d’un parcours d’obstacles en portant douze sacs de kilos chacun sur leurs épaules. Et s’ils pensaient qu’ils avaient fini, ils n’étaient pas au bout de leurs peines. Ils ont dû participer à un autre défi qui faisait appel à leurs capacités… En orthographe !

Panique à bord pour Jazz et Laurent mais aussi du côté de Beverly et Vivian. Les deux couples ont perdu beaucoup de temps sur cette deuxième partie de l’épreuve. Impossible pour eux de reconnaitre le nombre exact de fautes dans chaque proposition. Pourtant, il fallait absolument trouver la solution afin d’ouvrir un cadenas et déverrouiller ainsi la porte qui leur permettait de finir le parcours. Christophe Beaugrand a donc dû mettre fin à l’épreuve, après que les 20 minutes réglementaires soient écoulées.

Ce sont finalement Jazz et Laurent qui ont été les moins rapides et qui ont donc été nominés. Aux côtés de quels autres couples seront-ils en danger lors de la Cérémonie des Bracelets ? Qui les rejoindra sur le banc des nominés après l’épreuve Arena ? Pour le savoir, rendez-vous dès demain à 18h30 pour un nouvel épisode de La Villa : La Bataille de Couples sur TFX.