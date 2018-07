Par Katia Rimbert | Ecrit pour TFX |

Cette semaine, tout va être chamboulé dans la villa. Les couples ont appris qu’ils allaient voter individuellement – et non pas par binôme – pour la Cérémonie des Bracelets de vendredi. Et cela pourrait bien tout changer !

Une nouvelle règle a fait son entrée et elle pourrait bien modifier le cours du jeu. Dans le dernier épisode de La Villa : La Bataille des Couples, les candidats ont appris une nouvelle qui a eu l’effet d’une bombe.

Juste avant l’épreuve Pilier, ils ont reçu un SMS leur disant que les votes de la semaine allaient exceptionnellement être individuels. Autrement dit, chaque couple n’aura plus une seule voix pour couper un bracelet à l’un des couples nominés mais deux voix. Au total ce seront donc pas moins de 10 bracelets qui pourront être retirés dans le Temple de l’amour, à l’issue de la Cérémonie des Bracelets.

Jazz et Laurent – qui sont la cible du clan des Six puisqu’Hillary et Sébastien ont été immunisés suite à leur victoire à l’épreuve Pilier – sont sur la sellette car le clan des Six veulent absolument affaiblir le clan des Sunlight. Steven et Cassandra sont aussi en danger puisqu’il ne leur reste plus que cinq bracelets. Pour rappel, dès qu’un couple n’a plus de bracelet (et donc plus de cagnotte), il est éliminé du jeu.

Alors, qui votera contre qui ? Les couples se mettront-ils d’accord pour voter pour la même personne ? Jazz, Laurent, Steven ou Cassandra risquent-ils vraiment de quitter l’aventure ? Rendez-vous vendredi à 18h30 dans La Villa : La Bataille des Couples sur TFX.

En attendant, regardez ce qui attendait les couples dans l'épreuve Pilier :