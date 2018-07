Par Katia Rimbert | Ecrit pour TFX |

Préparez-vous à la bataille des couples ! Vous avez rendez-vous le 16 juillet prochain à 18H30 sur TFX pour le lancement du spin-off de La Villa des Cœurs Brisés, présenté par Christophe Beaugrand sur TFX. Dans La Villa : la Bataille des Couples, huit couples vont s’affronter et tester leur amour dans une résidence de rêve en République Dominicaine.

Beverly et Vivian, Hagda et Tom, Hillary et Sébastien, Manu et Antonin, Benoît et Jesta, Jazz et Laurent, Steven et Cassandra ainsi que Vincent Shogun et Virginie tenteront de devenir le couple de l’année et de remporter jusqu’à 50 000 euros.

Chaque semaine, ils seront testés sur l’un des piliers de l’amour (complicité, confiance, dialogue etc.) et devront réaliser plusieurs épreuves en espérant conserver les 10 bracelets qu’on leur a remis en début d’aventure, valant chacun 5000 euros. Lors de la Cérémonie des Bracelets du vendredi, les couples non nominés pourront retirer des bracelets aux couples sur la sellette. Mais attention ! Si un duo n’a plus de bracelet, il est éliminé de la compétition.

Alors, quel couple sera le plus fort ? Lequel sortira vainqueur et pourra construire un bel avenir à deux ? Si vous mourrez d’envie de découvrir cette toute nouvelle émission, MYTF1 vous propose de découvrir le premier épisode de La Bataille des Couples dans la vidéo située en haut d’article.