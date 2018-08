Par M.M | Ecrit pour TFX |

La Villa : la Bataille des couples réserve toujours son lot de surprises. Et pour ce nouvel épisode, les duos en compétition ont dû échanger de partenaire durant quelques heures. Résultat, des couples inédits ont été formés pour l’épreuve Arena : Jazz et Vivian, Jesta et Laurent, Beverly et Steven, Manue et Benoît mais aussi Cassandra et Antonin. Le principe était simple : chaque personne a dû remplir un questionnaire sur son couple et sa personnalité. Le nouveau binôme a dû par la suite apprendre et retenir les réponses afin de se préparer à une épreuve de mémoire. Si l’un des deux binômes échouait, le couple concerné était en danger. Après plusieurs minutes de réflexion, les candidats avaient rendez-vous sur la plage pour disputer l’épreuve. Qui a réussi ce défi ?

Petite particularité de cette épreuve : avant de se lancer dans ce défi, les duos en compétition ont le plaisir de croquer dans un oignon. Dès la première manche, trois couples se sont démarqués par leur bonne réponse : Jazz et Laurent, Jesta et Benoît et Beverly et Vivian. Lors de la dernière manche, tous les couples ont donné de bonnes réponses. Mais durant la troisième épreuve, tout s’est compliqué : les duos n’avaient que 15 secondes pour donner un maximum de bonnes réponses. Vivian a donné 5 bonnes réponses pour le plus grand plaisir de sa nouvelle coéquipière, idem du côté de Laurent, Steven et Antonin. De son côté, Benoît n’a donné que 4 réponses dans le temps imparti. Un couple a réussi cette épreuve sans faute : Jazz et Laurent. Ils sont donc immunisés.