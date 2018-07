Par M.M | Ecrit pour TFX |

Il n'y a pas que des défis sportifs dans La Villa, la Bataille des couples. La preuve ! Pour ce nouvel épisode, c’est une épreuve Arena particulièrement difficile qui a été proposée aux candidats. Alors que Tom est arrivé seul pour cette épreuve (en raison de sa dispute avec Hagda), le jeune homme a déclaré forfait. Il a donc été nominé d’office aux côtés de sa belle. Pour les autres couples, la nomination a été évitée de peu. Mais pour tenter de décrocher l’immunité, les autres duos ont dû faire preuve de courage : manger des insectes le plus rapidement possible.

Manue, Benoît, Vivian, Steven et Vincent ont été désignés pour cette épreuve. Au menu : des vers de palmier mais aussi une boisson visiblement très spéciale. Un calvaire pour Vivian qui n’a pas réussi à manger la moitié de son assiette. Très motivés, Benoît et Manue ont tout donné pour finir leur plat. Finalement, après quelques minutes de jeu, c’est l’ex-gagnant de Koh-Lanta qui a réussi l’épreuve, suivi de près par Manue. Jesta et son amoureux ont donc remporté l’immunité pour la cérémonie de cette semaine. Quelles seront les prochaines épreuves du jeu ? Réponse très bientôt…