La Bataille des couples vient à peine de commencer et les premières tensions sont bien présentes au sein de la villa. Si certains duos ne se connaissent, d'autres en revanche se sont déjà côtoyés dans des aventures similaires. C'est le cas de Beverly et Manue et ou encore Antonin et Vivian. Tous les quatre ont participé à la Villa des cœurs brisés 3. Ils connaissent également Jazz et Laurent qui ont fait un passage éclair dans le programme de TFX. Depuis cet instant, Jazz et Vivian sont en froid.

Si Manue et Antonin ont déjà scellé un pacte avec Vivian et Beverly, la guerre fait rage dans la maison. Vivian ne supporte pas Jazz et a décidé de lui faire savoir. La jeune femme est très remontée et compte bien se venger tout au long de l'aventure. A ses côtés, elle peut compter sur Hillary qui est sa plus proche alliée. La jolie blonde n'a pas apprécié les remarques de Vivian sur son couple. Vexée, elle ne supporte pas le comportement du jeune homme. Jazz et Hillary décident de s'allier pour mener la vie dure à Vivian. La suite au prochain épisode...