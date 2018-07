Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TFX |

Tom et Hagda ont intégré l’aventure « La villa, la bataille des couples » alors que leur couple était fragile et en crise. Après avoir découvert que Tom parlait à une autre fille pendant l’émission, Hagda l'a quitté. Les deux candidats ont ensuite pris la décision de quitter l’aventure, séparément. Pour MYTF1, Tom se confie et éclaircit quelques zones d’ombre…

Vous étiez un couple fragile avant la villa la bataille des couples ?

Avec Hagda, ça a toujours été comme ça. On se quitte, on se remet ensemble, puis on se quitte à nouveau… Ces derniers temps, c’était devenu notre routine : se quitter et se remettre ensemble. On agissait comme un couple, on s’embrassait, on se faisait des câlins, on dormait ensemble… C’était plus des habitudes, nous étions fragile. On ne savait pas ce qu’il allait se passer. Avant de partir, on était vraiment en crise. Lucie aurait pu énormément nous aider. C’est d’ailleurs l’un de mes plus gros regrets, ne pas avoir rencontré Lucie. On aurait pu sortir très forts de ce programme mais malheureusement, ça ne s’est pas passé comme ça.

Avez-vous intégrez l’aventure pour gagner la cagnotte ou sauver votre couple ?

Les deux. Je voulais sauver mon couple. Comme on dit, tant qu’il y a de l’amour, il y a de l’espoir.

Remporter la cagnotte aurait-il pu vous rapprocher ?

Totalement, l’aventure commençait déjà à nous ressouder. Mais Hagda a découvert des messages d’une autre fille dans mon téléphone...



En effet, pendant l’émission, Hagda découvre une conversation écrite de toi et d’une autre fille. Elle clame haut et fort que tu l’as trompée. De ton côté, tu nies totalement…

Oui, c’est vrai. Hagda m’avait quitté et j’avais envie de passer à autre chose. J’étais triste. J’avais besoin de réconfort. J’ai rencontré une fille mais il ne s’est absolument rien passé. Même pas un bisou. Je n’ai pas trompé Hagda.



Etais-tu en contact avec cette fille pendant le tournage ?



Parler est un grand mot. Elle m’a juste demandé comment se passait l’aventure.



Pourtant, Hagda dit avoir vu « des coeurs » et des messages disant que tu voulais la revoir. Est-ce vrai ?



Oui, je voulais la revoir à mon retour pour faire des soirées, profiter de mon été, comme toute personne de mon âge. Mais avant l’aventure, je l’avais déjà vue. On avait fait des sorties mais je le répète, il ne s’est jamais rien passé.



Après réflexion, Hagda a finalement déclaré que tu ne l’avais pas trompée sur les réseaux sociaux. Mais dans les épisodes, on la voit en larmes… Que penses-tu de sa réaction ?

J'ai été surpris. Elle ne peut pas me reprocher d’avoir rencontré quelqu’un avant l’aventure alors qu’elle m’avait quitté. Aujourd’hui, elle le reconnaît, je ne l’ai pas trompée. Je ne suis pas un menteur ! Je ne l’ai pas du tout reconnu dans cette aventure. Je ne l’ai pas trouvé vraie.



As-tu été blessé par ses propos ?



Bien sûr. Elle a menti devant la France entière à mon sujet. Elle a rétabli la vérité sur les réseaux sociaux mais cela ne vaut pas la télévision. Certaines personnes vont garder cette mauvaise image de moi car ils n’auront pas lu la vérité sur les réseaux. Moi, je n’aurais jamais fait ça, je ne me serais jamais permis de faire tout ce cinéma.

Vous décidez finalement de partir de l’aventure et tu annonces ton choix lors de la cérémonie des bracelets. On te voit en larmes… Comment te sentais-tu sur le moment ?

J’annonce notre départ en pleurant car j’ai mal au coeur. La situation me touche vraiment.



Pourquoi avoir quitté l’aventure aussi rapidement ? Pourquoi ne pas avoir essayé d’arranger la situation ?



Hagda était totalement hors de contrôle, remplie de haine. Elle était blessée et le dialogue rompu. J’ai préféré quitter l’aventure plutôt que l’on se déchire à la télévision. Ce n’est pas ce que je voulais.

Selon toi, pourquoi ça ne marche pas entre vous deux ?

Elle est extrêmement jalouse. Je ne peux rien faire et c’est très compliqué. Aussi, elle est très bornée et veut toujours avoir raison.

Comment est ta relation avec Hagda aujourd’hui ?

Après le tournage de « La villa, la bataille des couples », on s’est remis ensemble. Mais ça n’a pas marché. Aujourd’hui, on se parle toujours, c’est vrai que les sentiments sont toujours là. C’est compliqué car j’ai énormément de rancoeur envers elle pour ce qu’elle a dit à mon sujet. Mais je me dis que l’erreur est humaine, je ne lui en veux pas.

As-tu envie de la reconquérir ?

Je ne sais pas. Je suis le genre de personne qui se bat pour son couple. Mais elle a cassé quelque chose. Après, je ne sais pas de quoi demain est fait…

Aujourd’hui, tu es donc célibataire ?

Oui, je suis un coeur à prendre. Je vais me laisser vire et voir ce que l’avenir me réserve !

Que penses-tu de Jazz et Laurent qui te soutiennent alors que vous étiez des « ennemis » dans l’aventure ?

Jazz et Laurent connaissaient la situation. Jazz est de mon côté, elle sait que je ne suis pas en tort et que Hagda a raconté des mensonges. Ca m’a fait plaisir qu’elle rétablisse une part de vérité. Dans le jeu on était « ennemis », mais pas dans pas dans la vie de tous les jours. D’ailleurs, j’espère les revoir bientôt !

Que penses-tu de ta participation à « la villa, la bataille des couples ? »

J’ai rencontré de belles personnes. Je pense aussi que l’aventure m’a fait grandir, je me suis rendu compte de certaines choses. J’essaie de garder le positif.