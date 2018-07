Par Katia Rimbert | Ecrit pour TFX |

Les coachings de Lucie réservent parfois bien des surprises dans "La Villa : La Bataille des Couples". Lorsque Jazz et Laurent ont testé leur complicité, ils ont entraîné Vivian et Beverly avec eux sans le vouloir !

Mais pourquoi Jazz et Laurent font cela ? C’est la question que se sont posés Vivian et Beverly pendant de longues minutes en voyant la jeune femme taper sur un gong et son chéri prendre des notes sur un carnet. En réalité, le couple avait reçu un message de Lucie quelques instants plus tôt, leur disant qu’ils allaient devoir tester leur complicité. Et pour cela, ils avaient à leur disposition des accessoires.

Le but ? Frapper sur le gong dès qu’ils étaient témoin d’une marque de complicité entre les couples de la villa et noter les points de chaque binôme. Mais ce n’est pas tout. Ils pouvaient également s’évaluer eux-mêmes dès qu’ils étaient complices. Autant dire qu’on a entendu retentir le gong à plusieurs reprises dans la maison !

Cela a évidemment intrigué tout le monde, et plus particulièrement Beverly et Vivian qui ont commencé à suivre Jazz et Laurent à la trace pour savoir ce qui se cachait derrière ce petit jeu… Ils ont même cru que leurs concurrents leur retiraient un bracelet à chaque fois que le gong résonnait ! Ils ont alors commencé à les imiter, ce qui a déclenché une vague de fou-rires. Beverly tapait sur une casserole avec une cuillère en bois tandis que Vivian notait sur un cahier avec une toque de cuisinier. Un grand moment bien loin des tensions du premier jour d'aventure que MYTF1 vous propose de revoir dans la vidéo située en haut d’article.