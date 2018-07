Par Katia Rimbert | Ecrit pour TFX |

Un couple a dû faire un choix cornélien. En remportant la première épreuve Pilier de la compétition, Hagda et Tom ont aussi obtenu un pouvoir : celui de retirer un bracelet au couple de leur choix. Et leur décision n’a pas fait que des heureux…

Hagda et Tom ont reçu un cadeau empoisonné. S’ils ont remporté la première épreuve Pilier de l’aventure, ils ont aussi dû faire un choix compliqué. Le jeune couple – qui s’est rencontré dans une précédente aventure, 10 Couples Parfaits – devait retirer un bracelet à l’un des binômes. Ils avaient 24 heures pour prendre leur décision. Pendant ce laps de temps, tous les participants ont brossé Tom dans le sens du poil en espérant être épargné !

Le jeune homme avait confié qu’il souhaitait coucher l’un de ses bracelets pour éviter de se mettre un couple à dos. Après réflexion et discussion avec sa moitié, il a annoncé son verdict à l’ensemble de la villa. C’est donc finalement Jazz et Laurent qui se sont vus retirer un bracelet et donc 5000 euros. Un choix purement "stratégique" comme l’a expliqué le beau gosse.

"La maison est divisée en deux clans. Aujourd’hui, j’ai décidé de sauver ma peau", s’est justifié Tom en martelant qu’il "assum[ait]" son choix. De son côté, Jazz s’est dite "dégoûtée" car elle était arrivée en deuxième position à l’épreuvePilier. La tension est palpable au sein de la villa…