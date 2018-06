Par Marine Madelmond | Ecrit pour TFX |

Ils sont prêts ! Tom et Hagda, en couple depuis plus d’un an, s’apprêtent à débuter une nouvelle aventure dans « La Villa, la bataille des couples ». Les tourtereaux, très fusionnels, sont tombés amoureux dans « 10 Couples parfaits » avant de se séparer quelques semaines après la fin du tournage. Mais le couple a finalement décidé de se donner une deuxième chance. Les voilà réunis pour une autre aventure aux côtés de sept autres couples emblématiques de la téléréalité. Ils devront user de stratagèmes mais aussi unir leurs forces dans les épreuves pour éviter une élimination…

Déterminés et prêts à tout pour vaincre leurs adversaires, Tom et Hagda ne manquent pas de détermination : « Sportivement parlant, je vous ai préparé une machine de guerre, soyez prêts, c’est un pitbull », a expliqué Tom au sujet de son amoureuse. « Au Brésil, on a l’habitude d’être des champions, on ne perd jamais. Les autres couples ont intérêt à bien se préparer », a aussi commenté la jeune femme. Leurs adversaires sont désormais prévenus.

S’ils remportent les 50 000 euros mis en jeu, les tourtereaux espèrent réaliser leur rêve : celui de traverser les Etats-Unis en moto en passant par la mythique Route 66.