Par Katia Rimbert | Ecrit pour TFX |

Pour bien commencer la semaine, les couples se sont affrontés lors d’une nouvelle épreuve Pilier. Surprise, Hillary et Sébastien ont raflé la victoire au nez de Jesta et Benoît tandis que Jazz et Laurent sont arrivés derniers et sont donc nominés d’office.

Cette semaine, les couples sont testés sur le dévouement. L’épreuve Pilier mettait donc leurs capacités à se surpasser et à tout donner l’un pour l’autre. Dans une première partie, ils devaient franchir un parcours sportif en portant douze sacs de kilos chacun sur leurs épaules. Ensuite, ils devaient résoudre une épreuve d’orthographe, le tout le plus rapidement possible en 20 minutes maximum.

Les couples avaient tous très envie de remporter ce défi, et tout particulièrement Cassandra et Steven qui n’ont plus que cinq bracelets et risquent d’être éliminés à la Cérémonie des bracelets de vendredi. Ils ont tous prouvé leurs facultés à s’entraider mais un duo a été plus rapide que les autres : il s’agit d’Hillary et Sébastien ! Ces derniers sont donc immunisés cette semaine et gagnent la possibilité de retirer un bracelet au binôme de leur choix sous 24 heures.

En revanche, l’épreuve a été plus compliquée pour Jazz et Laurent, qui ont perdu beaucoup de temps sur la partie consacrée à l’orthographe. Ils sont donc nominés et doivent dire adieu à deux bracelets soit 10 000 euros. Autant dire qu’il risque gros à la cérémonie spéciale votes individuels… Seront-ils éliminés de la compétition ? Réponse à la fin de la semaine.