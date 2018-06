Par Marine Madelmond | Ecrit pour TFX |

Ils sont de retour ! Hillary et Sébastien reviennent plus soudés que jamais pour cette nouvelle aventure. Le couple devrait unir ses forces pour tenter de décrocher la victoire et peut-être la cagnotte de 50 000 euros.

Hillary n’est plus un cœur à prendre. La belle, candidate emblématique des émissions de téléréalité précédentes, a trouvé l’amour au bras de Sébastien. Ensemble, les amoureux tentent cette nouvelle aventure pour renforcer leurs liens. Et ils semblent plus motivés que jamais ! « Ta force c’est que tu ne lâches rien, a même lancé Sébastien à sa belle dans la vidéo ci-dessus. Dans les épreuves, tu es une battante. Ca fait notre force… On va tout déchirer. »

Problème : Hillary a été victime d'une blessure, elle souffre d'une fissure à la rotule et au ménisque. Mais qu'importe, la belle tentera de donner son maximum pour les différentes épreuves. Le couple fera également preuve de stratégie... Arriveront-ils à dépasser cette vilaine blessure pour décrocher la victoire et la cagnotte mise en jeu ? Réponse dès le 16 juillet prochain sur TFX !