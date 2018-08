Par M.M | Ecrit pour TFX |

Alerte ! Un énorme clash a éclaté dans le nouvel épisode de « La Villa, la Bataille des Couples ». Rien ne va plus entre Hillary, Jazz et Sébastien. A l’issue du défi lancé par Lucie, la love coach, à Jesta et Benoît diffusé dans l’épisode précédent, une dispute a éclaté entre les trois candidats. Les couples étaient alors en route pour une soirée en boîte de nuit. Sébastien était en colère contre Hillary et lui reprochait de ne pas prendre sa défense face aux autres candidats. Jazz a tenté de résonner son coéquipier de l’aventure, en vain. Une fois arrivée sur le lieu de la soirée, Hillary n’a pas tardé à craquer avant de fondre en larmes dans les bras de ses amis.

De son côté, Sébastien a demandé des conseils à Antonin et Vivian. Et le jeune homme a ouvert les yeux sur sa relation avec Hillary : « Je l’aime mais je pense que je serai plus heureux sans elle », a-t-il expliqué. Ira-t-il jusqu’à la rupture ?

Le lendemain, les tensions étaient toujours aussi vives. Hillary a décidé de se confier à Lucie. Cette dernière a aussi souhaité avoir une discussion avec Sébastien. Mais rien ne semble s’arranger. Alors qu’Hillary a tenté d'en savoir plus sur les réels sentiments de Sébastien, ce dernier n’a pas semblé aller dans le sens de la jeune femme… Aime-t-il réellement Hillary ? Réponse dans les prochains épisodes de « La Villa, la Bataille des Couples ».