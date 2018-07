Par M.M | Ecrit pour TFX |

Ils crèvent enfin l’abcès après plusieurs jours de tensions. Afin de sauver sa relation et son histoire d’amour avec Virginie, Vincent décide de prendre les choses en main et de discuter avec son ex-petite amie Hillary. Le duo s’isole, loin des autres couples, pour tenter de trouver des solutions. L’occasion pour Vincent de s’affirmer en face de la jeune femme : « Je suis fier de m’imposer devant Hillary car avant j’étais vraiment très bas par rapport à elle. Je lui montre que j’ai changé », a-t-il confié. De son côté, la belle blonde semble aussi prête à faire des efforts : « Je te respecterai jusqu’à la fin parce que tu es mon ex, on a vécu une belle relation et aujourd’hui on se reparle après un an… »

Problème : durant la conversation, le jeu est très vite remis sur le tapis. La stratégie prend le dessus… Si Hillary espère que Vincent ne coupera jamais les bracelets, ce dernier pourrait bien trahir son ex pour éviter un autre clash avec son actuelle petite-amie : « Même si on se réconcilie, je reste quand même méfiant, a ajouté le candidat. Avec Hillary, tout est possible. » Peu après sa discussion avec Hillary, Vincent a retrouvé Virginie pour lui expliquer la situation. Visiblement agacée, la jeune femme n’arrive pas à tourner la page. Le couple se dispute une nouvelle fois…