Par Marine Madelmond | Ecrit pour TFX |

Le couple emblématique de la seizième saison de Koh-Lanta revient pour de nouvelles aventures. Jesta et Benoît, plus complices que jamais, sont prêts à vaincre leurs adversaires pour tenter de rapporter la cagnotte mise en jeu. Quelle sera leur stratégie ? Iront-ils aussi loin ?

Leur visage ne vous est sans doute pas inconnu. Jesta et Benoît étaient les finalistes de Koh-Lanta : L’île au trésor en 2016 sur TF1. Le couple a vécu un véritable coup de foudre durant le tournage du programme animé par Denis Brogniart. Depuis, les tourtereaux ne se sont jamais quittés. C’est désormais aux côtés de huit autres couples emblématiques de la téléréalité que Jesta et Benoît devront faire leurs preuves et tenter de remporter toutes les épreuves pour peut-être gagner la cagnotte mise en jeu.

Comme en témoignent les nombreuses photos publiées par Jesta et Benoît sur leur compte Instagram respectif, les amoureux semblent toujours aussi complices. Ils enchaînent les voyages ensemble et prévoient de nombreux projets. S’ils remportent les 50 000 euros mis en jeu durant cette nouvelle émission, Jesta et Benoît espèrent acheter la maison de leurs rêve : « Pelouse verte, clôture blanche et volets bleus », a même indiqué la jeune femme dans la vidéo dévoilée ci-dessus.

Finalistes lors de la seizième saison de Koh-Lanta, Jesta et Benoît tenteront de faire aussi bien dans cette nouvelle aventure. Ils devront sans aucun doute unir leurs forces pour remporter les différentes épreuves mais aussi user de stratagèmes pour éviter l’élimination…