Par Katia Rimbert

Les participantes de La Villa : La Bataille des Couples se sont livrées à une session entre filles. Après la première épreuve Pilier, elles avaient bien besoin d’un moment de détente. Hagda, Virginie, Jesta et Cassandra se sont donc retrouvées dans le jacuzzi pour une petite séance de confidences. Et très vite, le sujet a tourné autour de ses messieurs.

Cassandra a notamment demandé à Jesta si elle envisageait de se marier avec Benoît. Et la réponse ne s’est pas fait attendre. "Tu penses que c’est l’homme de ta vie ?", a demandé la petite amie de Steven à la finaliste de Koh-Lanta. "Oui !" a répondu cette dernière du tac-o-tac avant de révéler qu’elle rêvait de se marier avec l’homme de sa vie. "J’attends la demande, il sait mais… J’attends !", a annoncé la jeune femme à ses partenaires de jeu. "Je n’ai jamais voulu me marier mais depuis que je suis avec Benoît, ça m’a donné envie de me marier (…) J’ai envie que nos enfants portent nos noms, j’ai envie de porter son nom…", poursuit-elle.

Quant à Hagda, elle a confié que sa relation avec Tom était "compliquée" à cause d'une infidélité de son chéri. Elle a accumulé une certaine "rancœur" contre son compagnon. "Je n’arrive pas à canaliser ça, le moindre truc qu’il me fait, je peux exploser. Tant que je n’arrive pas à régler ce souci en moi-même, on n’arrivera pas à avancer", a-t-elle expliqué. Jesta a alors une idée ! "Vous devriez faire exprès de rater les épreuves pour aller en coaching avec Lucie !", a-t-elle lancé sans perdre de vue la stratégie.