Chaque semaine, les couples en compétition sont confrontés à diverses épreuves. Dans ce nouvel épisode de La Villa : la Bataille des Couples, les duos ont dû faire preuve de concentration et de rigueur pour répondre à un redoutable QCM, composé de questions sur le thème de l’amour. Chaque couple n’ayant pas eu la moyenne à ce test est dans l’obligation de couper l’un des bracelets…

Et les questions semblent être difficiles pour les couples : Que jure-t-on à la mairie lorsqu’on se marie ? De quelle origine provient le mot « amour » ? Que sont les inséparables ? Quelle est l’étymologie du mort tolérance ? Pourquoi l’alliance se porte-t-elle à l’annulaire ? Tant de questions qui ont étonné de nombreux candidats… Beverly et Vivian n’ont pas caché être très déstabilisés durant cette épreuve FLASH : « C’est trop compliqué, je ne comprends pas », a confié la jeune femme. Et le couple a finalement perdu un bracelet avec une moyenne de 8/20. Résultat décevant également pour Manue et Antonin qui ont obtenu la même note et donc perdu 5 000 euros de leur cagnotte.

Quelle sera la prochaine épreuve FLASH ? Réponse très bientôt dans les prochains épisodes de La Villa, la Bataille des couples sur TFX.