Rien ne va plus entre Hagda et Tom. Leur couple ne tient plus qu’à un fil depuis que la jolie Brésilienne a découvert, en fouillant dans le téléphone de son compagnon, que celui-ci avait noué une relation avec une autre femme. Même si ce dernier affirme qu’il ne s’est rien passé entre eux, la confiance est rompue entre eux.

Après avoir fait chambre à part, Hagda et Tom se retrouvent pour s’expliquer. La belle Brésilienne reproche ainsi à son compagnon de s’être rapproché d’une autre alors qu’elle tentait encore de guérir les précédentes blessures que Tom lui avait infligées. Ce dernier aurait en effet été infidèle par le passé. Tom, qui reconnaît avoir fait des erreurs, tente tout de même d’expliquer son geste. Mais Hagda se demande surtout comment elle peut désormais lui faire confiance.

Nominés d’office pour ne pas s’être présentés à l’épreuve de l’Arena suite à leur dispute, Tom et Hagda arrivent à la cérémonie des bracelets meurtris. Tom décide alors de prendre la parole pour mettre les choses au clair : « J’ai fréquenté une fille avec qui il ne s’est absolument rien passé. Dans mon couple, on a vécu un moment difficile, j’avais tout simplement besoin d’affection, de sortir, de bouger, de changer d’air tout simplement, » a-t-il ainsi avoué. Mais il l’affirme : il n’a fait que parler avec elle et rien d’autre.

Christophe Beaugrand demande alors au couple s’ils sont toujours ensemble. Tom semble rendre les armes. « Aujourd’hui, j’ai perdu, et je ne parle pas de l’aventure. J’ai perdu ma femme, une femme qui ne mérite pas forcément ce que je lui ai fait. Aujourd’hui, pour moi, c’est très difficile, parce que c’est un échec personnel.(...) Aujourd’hui, on doit se séparer pour notre bien à tous les deux, » déclare Tom en larmes, avant de demander à ses camardes de lui couper ses bracelets. Magda et Tom ont en effet pris la décision de quitter l’aventure.