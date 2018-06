Par Marine Madelmond | Ecrit pour TFX |

Ils forment sans aucun doute l’un des couples emblématiques de la téléréalité. Manue et Antonin sont ensemble depuis plus de trois ans. Et s’ils ont connu quelques difficultés dans leur idylle, les amoureux sont toujours restés soudés. Intégrés dans La Villa des Cœurs Brisés, Manue et Antonin ont profité de précieux conseils donnés par Lucie pour renforcer leur couple : « Nous étions dans une situation très compliquée, avait confié la jeune femme au magazine Télé Star. On s’est posé la question sur le fait d’accepter de parler de nos problèmes et de se faire aider. » Résultat, les amoureux sont repartis plus fusionnels que jamais.

Pour cette nouvelle aventure animée par Christophe Beaugrand, Manue et Antonin comptent bien miser sur leur complicité pour tenter de remporter les différentes épreuves. Et ils sont particulièrement motivés ! « L’important ce n’est pas de participer, c’est de gagner. On ne lâchera rien », a même lancé Antonin dans la vidéo ci-dessus. Le message est donc très clair : les sept autres couples du jeu sont prévenus.

S’ils remportent la cagnotte mise en jeu au cours de l’émission, Manue et Antonin espèrent « fonder un foyer » et s’installer ensemble dans une nouvelle maison…